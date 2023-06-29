وصف الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، مصير المرتزقة الأجانب الذين ينشرون لصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الموقع الجغرافي للقتال في أوكرانيا بـ"الموت المحقق الذي لا مفر منه".

ونقلت صحيفة نوفوستي تصريحات الصحفي في قناته على منصة "يوتيوب" قائلا إن "المرتزقة الأجانب كانوا مهملين وتصرفوا بحماقة في نشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الأجانب المؤيدين لنظام كييف لم يدركوا ما يمكن أن يؤدي إليه نشر صورهم وتحديد الموقع الجغرافي على الويب، لأنهم لم يشاهدوا سابقا قوى بارعة في التكنولوجيا مثل الروس".

ووصف الصحفي نشر الصور من قبل المرتزقة الأجانب بـ"الموت المحقق الذي لا مفر منه".