بريطانيا تتقدم بطلب عاجل من الناتو بشأن أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه يجب على حلف الناتو تبسيط إجراءات قبول أعضاء جدد لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف.



وقال والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية: "من الواضح أن السويد وفنلندا لم يكن لديهما أي من هذه الخطط، وأعتقد أن هذا يثير سؤالًا عادلًا للغاية، هل يجب علينا في فيلنيوس تخطي هذه الإجراءات".



وتابع والاس: "يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الانضمام إلى الحلف، لديهم القوات البرية الأكثر خبرة في أوروبا وربما واحدة من أكثر الدول المسلحة تسليحًا جيدًا في أوروبا. أعتقد أنه من الضروري للغاية بالنسبة لنا التخلي عن خطة عمل العضوية".

وأكد وزير الدفاع البريطاني على ثقته في أن الناتو قادر على اتخاذ موقف موحد و"التحرك" نحو انضمام أوكرانيا إلى الناتو.