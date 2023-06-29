وول ستريت جورنال : واشنطن تقترب من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز أتاكمز.

وأضافت وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقترب من الموافقة على إرسال نظام صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لـ أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة بوليتيكو، أن التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاجنر العسكرية قد يشجع الدول الغربية على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن قرار الحكومة الروسية بتجنب العنف على نطاق واسع على الأراضي الروسية، دفع بعض الناس في الغرب إلى التساؤل عما إذا كان بإمكانهم دفع الظرف إلى أبعد من ذلك في تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر فتكًا وأطول مدى بما في ذلك طائرات إف 16.

ووفقا لتقرير بوليتيكو، يعتقد المسؤولون الغربيون أن بإمكان روسيا اختيار عدم التصعيد خوفًا من توسيع الصراع إذا اتخذ حلفاء أوكرانيا بعض الخطوات الحاسمة، لكن أشارت بعض المصادر إلى أنه من لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.