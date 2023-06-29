هيرش: قد تستغرق أوكرانيا 117 عامًا لاستعادة الأراضي المفقودة بالكامل

قال الصحفي الأمريكي الشهير والحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، عن إن كييف، بالوتيرة الحالية للهجوم المضاد، قد تستغرق 117 عامًا لاستعادة الأراضي المفقودة بالكامل.

وكتب هيرش عبر منصة “سوبستاك”، أنه “على مدى الأيام العشرة الماضية، لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من اختراق دفاع القوات المسلحة الروسية”.

وأضاف نقلا عن مصدر مطلع، أنه “بهذه الوتيرة، سيحتاج الجيش الأوكراني إلى 117 عاما لاستعادة الأراضي من روسيا”.

وفي وقت سابق، اعترف المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بنقص الذخيرة في القوات المسلحة وتفوق القوات الروسية.

وفي 27 يونيو، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه منذ بداية الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 259 دبابة و780 عربة مدرعة.