بسبب تمرد فاجنر.. الغرب يسعى لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16|لماذا؟

أفادت صحيفة بوليتيكو، أن التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاجنر العسكرية قد يشجع الدول الغربية على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن قرار الحكومة الروسية بتجنب العنف على نطاق واسع على الأراضي الروسية، دفع بعض الناس في الغرب إلى التساؤل عما إذا كان بإمكانهم دفع الظرف إلى أبعد من ذلك في تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر فتكًا وأطول مدى بما في ذلك طائرات إف 16.

ووفقا لتقرير بوليتيكو، يعتقد المسؤولون الغربيون أن بإمكان روسيا اختيار عدم التصعيد خوفًا من توسيع الصراع إذا اتخذ حلفاء أوكرانيا بعض الخطوات الحاسمة، لكن أشارت بعض المصادر إلى أنه من لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق، إن الدنمارك وهولندا ستقودان تحالفًا أوروبيًا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات مقاتلة من طراز إف 16.

كما صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن واشنطن ستناقش مع حلفائها في الأشهر المقبلة الدول التي ستنقل طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى كييف.

وقالت بوليتيكو، نقلاً عن مصادر مقربة من حلف الناتو، إن الغرب قد يبدأ في نقل طائرات الـ إف 16 إلى كييف في بداية عام 2024.

وعلى الجانب الآخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، في إشارة إلى خطط حلفاء الولايات المتحدة لمنح كييف طائرات إف 16، إن الدول الغربية تواصل السير على طريق تصعيد الصراع الأوكراني وأن موسكو ستضع ذلك في الاعتبار عند وضع خططها الخاصة.