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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. وزير الدفاع: طلبت من بابا نويل مدفعية ومقاتلات أف-16

وزير دفاع اوكرانيا
وزير دفاع اوكرانيا

نفى وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، تسلم أوكرانيا مقاتلات من الغرب قبل عام 2024.

وقال وزير الدفاع الأوكراني: لن نتسلم المقاتلات الغربية قبل 2024وزير الخارجية الأوكراني: لن تكفينا الأسلحة بغض النظر عما يتم تقديمه لنا

وأضاف ريزنيكوف: "ليس قبل رأس السنة الجديدة 2024. وهذا رمزي.. العام الماضي في عيد الميلاد ورأس السنة، قمت بكتابة رسالة إلى بابا نويل طلبت فيها مساعدة أطفال أوكرانيا حتى يتمكنوا من الدراسة والذهاب إلى المدارس ورياض الأطفال. 

وتابع "طلبت من بابا نويل أشياء معينة، مثل المدفعية والقذائف والدبابات وغيرها. لذلك، سيكون من المنطقي أن تقلع أول مقاتلة من طراز "أف-16" بحلول العام الجديد على الأقل".

وأشار إلى أن المطارات الخاصة بالمقاتلات في أوكرانيا "ستكون مناسبة لطائرات أف-16"، واعترف بأن المقاتلات لا يمكنها "الطيران من أراضي دولة أخرى".

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