ألمانيا تخيب آمال أوكرانيا بشأن مقاتلات إف-16.. ما الأمر؟

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده لا تستطيع تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لأنها لا تملكها.

ونقلت صحيفة "شبيجل" عن وزير الدفاع قوله: "لسنا جزءًا من تحالف تزويد أوكرانيا بالمقاتلات لأننا لا نملك "إف-16".

وأشارت إلى أن كييف لا تزال تأمل في أن تنضم ألمانيا إلى "تحالف المقاتلات".

وطالب نظام كييف في الأشهر الأخيرة الدول الغربية بتزويده بمقاتلات "إف-16"، وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ببدء تدريب الطيارين، لكنهم لم يحددوا مواعيد تسليم محددة.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لـ الجيش الأوكراني منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن “التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق”.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، كشف في وقت سابق عن عدم قدرة بلاده على استخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية في هجومها المضاد بالصيف.

وأرجع ريزنيكوف السبب إلى تدريب الطيارين والفنيين الذي يستغرق وقتًا، مؤكدًا أن استخدام هذه المقاتلات ممكن في الخريف أو الشتاء.