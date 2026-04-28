بعد الخسارة من بيراميدز .. أحمد الطيب يثير الجدل بشأن إمام عاشور

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب جدلًا واسعًا بعد تعليقه على أزمة إمام عاشور الأخيرة داخل صفوف الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيسبوك "أن الأهلي يواجه اختبارًا صعبًا يتعلق بالتاريخ والشخصية والمبادئ، في إشارة إلى موقف إمام عاشور بعد رفضه السفر مع الفريق في مباراة سابقة، ثم مشاركته بعدها أساسيًا دون عقوبة، قبل أن يوجه انتقادًا جديدًا للاعب بسبب غضبه من الجلوس احتياطيًا أمام بيراميدز، متسائلًا عن موقفه من المباراة المقبلة، وهل ستنتصر مبادئ الأهلي أم لا.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو.