وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع قيادات الوزارة الملفات التنموية والخدمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بحضور رئيس جهاز شئون البيئة ، لاستعراض ملامح خطة عمل الوزارة للعام المالي 2026/2027، في إطار توافقها مع برنامج عمل الحكومة الحالي ومواجهة التحديات الراهنة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة علي إعداد رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة حتى عام 2030 يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن الخطة السنوية 2026/2027 تأتي كترجمة تنفيذية لتوجهات الدولة، ومتسقة مع أولويات الحكومة في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات بالمحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إعداد الرؤية يأتي انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بتطوير الإدارة المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمزايا التنافسية بالمحافظات، بما يتسق مع مستجدات الإدارة المحلية والمشروعات القومية الداعمة للتنمية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات والتنسيقات الجارية بين القطاعات والجهات المختلفة التابعة للوزارة لتحسين تقديم الخدمات لأبناء المحافظات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية تعزيز قدرة المحافظات على التعامل مع التحديات الراهنة ، خاصة ما يتعلق بملفات التغير المناخي، وإدارة الأزمات، وتحسين البنية التحتية في الكثير من الملفات والقطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.