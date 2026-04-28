وفد كيني رفيع يزور مدينة الجلود بالعاشر لبحث نقل التجربة المصرية

استقبلت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان وفدًا كينيًا رفيع المستوى ضم نائب وزير الصناعة الكيني، وعددًا من ممثلي السفارة الكينية وأعضاء معهد تطوير الجلود الكيني، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في تطوير صناعة الجلود، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإفريقية.



وأكد جوما موخوانا نائب وزير الصناعة الكيني، خلال جولته داخل مصانع المدينة، أن زيارته إلى مصر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوفد يضم ممثلين عن معهد تطوير الجلود الكيني ووزارة الاستثمار، إلى جانب السفارة الكينية بالقاهرة.



وأوضح أن الوفد أجرى جولات ميدانية داخل عدد من مصانع مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، ما أتاح له الاطلاع العملي على آليات العمل داخل هذا القطاع الحيوي، والتعرف على التجربة المصرية في تطوير صناعة الجلود ورفع كفاءتها الإنتاجية.



وأشار إلى أن أبرز ما لفت انتباهه هو نموذج التكامل الصناعي داخل المدينة، مؤكدًا أن نجاح الصناعة لا يرتبط بوجود كيان ضخم واحد، وإنما بمنظومة متكاملة من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بصورة تكاملية لإنتاج منتج نهائي عالي الجودة.



وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المصانع المصرية من حيث التكنولوجيا المستخدمة، وكفاءة العمالة، والتوجه الواضح نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.



وأكد أن كينيا تتبنى توجهًا استراتيجيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشددًا على أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والتي لا تتجاوز حاليًا 15%، مقابل 85% من التبادل التجاري مع دول خارج القارة.



وأضاف أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا واعدة تضم نحو 1.4 مليار نسمة، فيما يصل حجم سوق شرق أفريقيا وحدها إلى نحو 300 مليون نسمة، ما يعكس فرصًا كبيرة للنمو والتوسع أمام الصناعات المختلفة، وعلى رأسها المنتجات الجلدية.



وأعرب عن تطلعه لرؤية المنتجات الجلدية المصرية تنتشر في مختلف الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وتحقيق التنمية الاقتصادية لشعوب القارة، موجّهًا الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا تطلع بلاده لاستقبال وفود مصرية في كينيا خلال الفترة المقبلة لتعزيز أوجه التعاون المشترك.

ومن جانبه، قال محمد زلط نائب رئيس مدينة الجلود، إن زيارة الوفد الكيني تعكس الثقة المتزايدة في التجربة المصرية، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الأفريقي في قطاع الجلود، بما يسهم في فتح قنوات جديدة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.



وأكد أن المدينة تُعد أحد أبرز المشروعات الصناعية المتخصصة التي تستهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الجلود في مصر، من خلال إنشاء منظومة إنتاجية متكاملة تضم جميع مراحل التصنيع داخل نطاق واحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع جودة المنتج النهائي.



وأضاف زلط أن صناعة الجلود من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمتلك فرصًا تصديرية واعدة، خاصة في ظل ما توفره المدينة من بنية تحتية متطورة، وتكنولوجيا حديثة، وخدمات لوجستية تدعم المصنعين وتؤهلهم للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفقًا لأعلى المعايير.



بدوره، قال أحمد الألماني عضو مجلس إدارة مدينة الجلود، إن المدينة تمثل نقلة نوعية في تنظيم صناعة الجلود، من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة تتيح للمصنعين العمل وفق منظومة حديثة قائمة على التكامل والتخصص، بما يسهم في تحسين الجودة وخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية.



وأضاف أن القطاع يمتلك إمكانات نمو قوية في ظل الطلب المتنامي على المنتجات الجلدية، مؤكدًا أن مركز صناعات الجلود المتطورة، المشرف على المدينة، يستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الجلود، عبر دعم سلاسل الإمداد وتعزيز جاهزية المصانع للتصدير.



وأشار الألماني إلى أن زيارة الوفد الكيني تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة، وفتح آفاق لشراكات صناعية وتجارية داخل القارة الأفريقية، بما يدعم زيادة حجم التجارة البينية ويعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

