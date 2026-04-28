محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية بروض الفرج

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة التربية الفكرية بروض الفرج التى نفذتها الهيئة العامة للابنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة .

وأكد محافظ القاهرة ، على اهتمام الدولة بتقديم الدعم الكامل لمدارس التربية الفكرية لضمان حقوق هؤلاء الأطفال في التعليم والتنمية ، حيث يتم تزويد هذه المدارس بأجهزة تعليمية حديثة مثل السبورات الذكية، وأجهزة السمع الجماعي، وبرامج الإبصار الناطقة ، كما أنها توفر بيئة تربوية ونفسية وسلوكية متخصصة، وتقدم تعليمًا مجانيًا يهدف إلى تنمية المهارات المهنية والفنية للطلاب، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات لتدريب الطلاب على مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل .

وتقع المدرسة على مساحة ١٥٠٠ م٢ وتتكون من مبنى مكون من أرضي ودورين ، ويضم ١٠ فصول ، وتم إنشاء ملعب نجيل صناعى، ولاند سكيب يضم مظلات وبرجولات، مع إضافة نظام مراقبة كامل للأدوار ، والموقع، ونظام اطفاء حديث.

رافق محافظ القاهرة اللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وعدد من قيادات المحافظة ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وعقب الافتتاح التقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور، واستفسر منهم عن جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.