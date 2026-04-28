جامعة قناة السويس تستضيف التصفيات التمهيدية للدورة 25 من مسابقة جسر اللغة الصينية

استضافت جامعة قناة السويس، فعاليات التصفيات التمهيدية للدورة الخامسة والعشرين من مسابقة «جسر اللغة الصينية» العالمية لطلاب الجامعات المصرية بإقليم القناة والإسكندرية لعام 2026، وذلك بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وبمشاركة 13 متسابقًا يمثلون جامعات قناة السويس، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والإسكندرية، وفاروس، وبورسعيد.

جاء ذلك في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز التواصل الحضاري بين مصر والصين، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي الدكتور حسن رجب والدكتور يو مياو مديري معهد كونفوشيوس بالجامعة.

وشهدت الفعاليات حضور شو مين القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وتشين جينغ مينغ القنصل بالقنصلية الصينية. وبمشاركة قيادات الجامعة، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. فضلًا عن مشاركة نخبة من عمداء الكليات ووكلائها والأساتذة والمتخصصين ومنسق الطلاب الوافدين، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة .

وتُعد مسابقة «جسر اللغة الصينية» واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية الدولية التي تنظمها الصين لدارسي لغتها حول العالم، حيث تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في اللغة الصينية تحدثًا وكتابةً واستيعابًا، وتعزيز فهمهم للثقافة الصينية وتاريخها، كما تمثل منصة تنافسية متميزة تتيح للطلاب إبراز قدراتهم اللغوية ومواهبهم الفنية في إطار من التفاعل الثقافي البناء.

وتضمنت الفعاليات عدة مراحل رئيسية شملت الاختبار التحريري، ثم العروض الشفوية وعروض المواهب الفنية للمتسابقين، وذلك أمام لجنة تحكيم ضمت شو يان هي رئيس نادي جسر اللغة الصينية بالقاهرة، و وو باوشو نائب رئيس تحرير مكتب وكالة أنباء شينخوا فرع الشرق الأوسط، والدكتور عبد العزيز حمدي أستاذ اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والدكتور حسين إبراهيم أستاذ اللغة الصينية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة أميمة غانم رئيسة قسم اللغة الصينية بجامعة 6 أكتوبر، بما يعكس مستوى علميًا رفيعًا في تقييم المشاركين.

وفي كلمتها، أعربت شو مين عن سعادتها بزيارة محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس، مشيدةً بحسن تنظيم المسابقة، ومؤكدةً أن اللغة الصينية أصبحت لغة عالمية تُدرّس في أكثر من 200 دولة، ويتعلمها أكثر من 200 مليون شخص خارج الصين، مشيرةً إلى أهمية القوة الثقافية والحضارية في مواجهة التحديات العالمية، ومثمّنةً عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، ومؤكدةً استمرار دعم القنصلية لتوسيع آفاق التعاون التعليمي والثقافي وتوفير فرص أكبر للطلاب المصريين.

ومن جانبه، رحب الدكتور ناصر مندور بالحضور، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بالتعاون المثمر مع الجانب الصيني، ومشيرًا إلى أن استضافة هذه المسابقة الدولية يعكس الدور الريادي للجامعة في دعم الأنشطة ذات البعد الدولي، وإتاحة الفرص لطلاب الجامعات المصرية لإبراز مهاراتهم اللغوية والثقافية، مؤكدًا أن اللغة الصينية أصبحت من أهم لغات العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتواصل الحضاري، وأن المسابقة تمثل حلقة وصل حقيقية بين الحضارتين المصرية والصينية تحت شعار «عالم واحد.. أسرة واحدة».

كما أكد حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع جمهورية الصين الشعبية من خلال برامج أكاديمية متخصصة، مشيرًا إلى وجود أقسام للغة الصينية بكليتي الألسن والآداب، إلى جانب برنامج اللغة الصينية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ودور معهد كونفوشيوس كمنارة للإشعاع الثقافي واللغوي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الدولي.

وفي كلمته، أعرب الدكتور حسن رجب عن سعادته بانعقاد هذه الفعالية الدولية، مؤكدًا أن مسابقة «جسر اللغة الصينية» تمثل منصة متميزة لإبراز قدرات الطلاب، وجسرًا حقيقيًا للتواصل بين شباب مصر والصين، خاصة في ظل الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى أن تعلم اللغة الصينية يعد بوابة للانفتاح على حضارة عريقة وتعزيز فرص التعاون المشترك.

وشهدت الفعاليات تنظيم برنامج متكامل بدأ بتسجيل المتسابقين وإجراء القرعة، تلاه الاختبار التحريري، ثم مراسم الافتتاح والكلمات الرسمية، أعقبها تقديم عروض المتسابقين ومواهبهم، واختُتمت الفعاليات بتكريم لجنة التحكيم والتقاط الصور التذكارية، في أجواء عكست روح التنافس الإيجابي والتبادل الثقافي بين المشاركين.

كما شهد الحفل مشاركة متميزة من أسرة طلاب من أجل مصر.

وتؤكد هذه الفعالية حرص جامعة قناة السويس على دعم الأنشطة الدولية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وترسيخ مكانتها كمنصة تعليمية رائدة تسهم في بناء جسور التفاهم والتعاون بين الشعوب.