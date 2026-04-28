أخبار العالم

الأمن الإقليمي وإدارة أزمات الحرب.. نتائج القمة الخليجية بجدة

نوال السيد

عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة السعودية اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الجارية في المنطقة، خصوصاً تداعياتها على أمن الخليج وممرات الطاقة والتجارة العالمية.

أولاً: موقف خليجي موحد تجاه الأمن الإقليمي وإيران

أبرز ما خرجت به القمة هو التأكيد على وحدة الموقف الخليجي في مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، بما في ذلك استهداف البنى التحتية الحيوية والمنشآت النفطية، إضافة إلى تداعيات إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيسياً لإمدادات النفط والغاز في العالم.

وشدد القادة على أن أمن دول مجلس التعاون “كل لا يتجزأ”، وأن أي اعتداء على دولة عضو يعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي الخليجي، في إشارة واضحة إلى مخاوف متزايدة من توسع رقعة الصراع الإقليمي. 

كما ناقشت القمة التطورات المرتبطة بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وانعكاساتها على استقرار المنطقة، حيث جرى التأكيد على دعم المسارات السياسية وخفض التصعيد، مع الإشارة إلى أهمية الوساطات الدولية في منع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

ثانياً: الطاقة والتجارة.. أولوية إستراتيجية وسط الاضطراب

الجانب الاقتصادي كان حاضراً بقوة في النقاشات، حيث ركزت القمة على تداعيات الاضطرابات العسكرية على أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً بعد تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ما تم تداوله في القمة، فإن تعطيل الممرات البحرية أدى إلى اضطراب في سلاسل الإمداد ورفع مستويات المخاطر على صادرات النفط والغاز، وهو ما دفع دول الخليج إلى بحث آليات بديلة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استمرار تدفق الصادرات دون انقطاع.

كما ناقشت القمة أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية بين دول المجلس في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، مع التركيز على حماية الاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية السريعة.

قراءة تحليلية: قمة إدارة مخاطر أكثر من كونها قمة حلول

يمكن القول إن القمة الخليجية اليوم لم تخرج بقرارات “تحويلية” بقدر ما كانت قمة لإدارة المخاطر، في ظل وضع إقليمي شديد التعقيد. فالموقف الخليجي بدا أقرب إلى تثبيت الاستقرار ومنع الانفجار أكثر من تقديم مبادرات جديدة كبرى.

في المقابل، يعكس التشديد على وحدة الأمن الخليجي إدراكاً متزايداً بأن أي تصعيد إقليمي لن يبقى خارج حدود دول المجلس، خاصة مع اعتماد الاقتصاد الخليجي بشكل كبير على صادرات الطاقة عبر الممرات البحرية الحساسة.

كما أن التركيز على الحلول السياسية بدل العسكرية يشير إلى رغبة واضحة في تفادي الانخراط المباشر في الصراع، مع الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف الدولية.

وتؤكد قمة اليوم في جدة أن دول الخليج تتحرك ضمن معادلة دقيقة: حماية الأمن الداخلي + الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة + تجنب الانجرار إلى الحرب.

