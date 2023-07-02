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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا: أوكرانيا ستحاول تصعيد هجومها المضاد قبل قمة الناتو

رئيس صربيا
رئيس صربيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يوم الأحد إن أوكرانيا ستحاول تصعيد هجومها المضاد قبل قمة الناتو في يوليو على أمل تحقيق نتائج وتلقي دعوة للانضمام إلى الكتلة، مضيفًا أنه يتوقع أيضًا موجة جديدة من التصعيد في شمال كوسوفو.


'الآن أتوقع هجومًا كبيرًا من أوكرانيا في اتجاهين - أحدهما في أرتيموفسك (باخموت) والآخر ، أكبر ، في إنرجودار وميليتوبول. أعتقد أنهم أعدوا عشرات الألوية وسيخترقون الدفاعات الروسية في ذلك الجزء وقال فوسيتش للإذاعة الصربية إنني لا أعمل مع أي شخص ، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث بالطبع مع عدد كبير من الضحايا '.


وأضاف فوسيتش أن كييف تعتقد أن الهجوم المضاد الناجح سيغير مسار الأعمال العدائية وستحصل أوكرانيا على 'تذكرة' لعضوية الناتو.


كما أعرب فوسيتش عن خشيته من أن يبدأ رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي جولة جديدة من اضطهاد صرب كوسوفو في شمال كوسوفو عندما يبدأ هجوم مضاد جديد.

تقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية سريعة في الناتو في سبتمبر 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير من ذلك العام. 

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مناسبات عديدة إن الحلف الذي يضم 31 دولة كان داعمًا لتطلعات كييف لكنه لم يكن مستعدًا للموافقة على طلبها على الفور ، ويرجع ذلك أساسًا إلى مشاركة أوكرانيا النشطة في نزاع مسلح.


لم تعترف صربيا حتى الآن باستقلال كوسوفو ، المقاطعة السابقة. لا تزال طائفة كبيرة من الصرب تعيش في شمال كوسوفو ، وتتحمل في كثير من الأحيان وطأة التوترات الدبلوماسية بين بلغراد وبريشتينا وتحتج على ما يعتبرونه سياسات كوسوفو التمييزية.

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