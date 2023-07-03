قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن ضربات صواريخ إسكندر على مجموعة من الجيش الأوكراني بالقرب من جسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون أظهرت الضعف الحرج للجيش.

وأوضحت المجلة، أن "استخدام صواريخ اسكندر-م يكشف عن أهمية السيطرة على هذا الجسر”.

وأشارت إلى أن صواريخ "إسكندر"، استخدمت في أبريل للقضاء على المرتزقة من "الفيلق الجورجي" المتورطين في تعذيب قوات الجيش الروسي.

وبالأمس، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجنود الروس قاموا بتصفية الجنود الأوكرانيين الذين هبطوا بالقرب من جسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “التلجراف” البريطانية، إن الطائرة المسيرة الروسية “لانسيت” تشكل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لـ الجيش الأوكراني.

وأوضحت الصحيفة، أنه "في الآونة الأخيرة، دمرت الطائرة المسيرة الروسية “لانسيت” مدافع “قيصر” ذاتية الدفع الفرنسية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا”.

وأضافت:” تتلقي مدافع هاوتزر العملاقة إصابات مباشرة من طائرة بدون طيار مزقتها إلى أشلاء".

وأشارت “التلجراف”، إلى أن الخبراء قدروا بشدة قدرات “لانسيت” وحذروا من أن استخدامها الموسع محفوف بمزيد من الصعوبات لأوكرانيا على خط المواجهة.