عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أصدرت القوات المسلحة الروسية اليوم الاثنين، بيانا بشأن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 

وقالت إن القوات الروسية دمرت مركز قيادة أوكرانى فى جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضى خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال ايجور كوناشينكوف، إنه تم تدمير مقر قيادة اللواء 28 الآلي التابع للجيش الأوكراني في منطقة مستوطنة ديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قصفت الطائرات التابعة للجيش الروسي وجنود الجيش، والقوات الصاروخية والمدفعية 82 وحدة مدفعية أوكرانية وجنود وعتاد عسكري في 118 منطقة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية دمرت ما يقرب من 20 جنديًا أوكرانيًا ومدافع هاوتزر من طراز D-30 في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز D-30 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت الطائرات التشغيلية / التكتيكية والجيش والمدفعية التابعة لمجموعة القتال الغربية الروسية أضرارًا بوحدات العدو في المناطق القريبة من مستوطنات أرتيوموفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وكراسنوي بيرفوي وسينكوفكا في منطقة خاركوف.

القوات الروسية تصد محاولة هجوم مضاد أوكراني حول باخموت

أوكرانيا: تسجيل 13 اشتباكا مع القوات الروسية في باخموت وليمان خلال 24 ساعة

تدمير مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني

أفاد كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة أوكراني في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: "في منطقة مستوطنة بيشانكا في منطقة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 التابع للجيش الأوكراني".

بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية بتحييد مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من مستوطنة سينكوفكا في منطقة خاركوف، كما تم القضاء على أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا في منطقة كراسني ليمان في اليوم الماضي

وقال المتحدث إن "أكثر من 90 أوكرانيا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين ونظام مدفعي آلي من طراز Gvozdika ومدفع هاوتزر D-30 قد دمروا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأفاد الجنرال أن القوات الروسية صدت خلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع هجمات للعدو وأحبطت نشاط مجموعتين أوكرانيين استطلاعيين في منطقة كراسني ليمان.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في اتجاه دونيتسك، تم صد تسع هجمات للعدو بنجاح من خلال الأعمال النشطة لوحدات من مجموعة القتال الجنوبية بالقرب من مستوطنات زولوتاريوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفوديانوي وبيرفومايسكوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفاد كوناشينكوف أن خسائر العدو في ذلك الاتجاه في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت "260 فردًا أوكرانيًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات بيك آب ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز M109 Paladin أمريكية الصنع ونظام مدفعي بمحرك Gvozdika.

قتل وإصابة المئات من الجنود الأوكران

وأضاف البيان أن القوات الروسية قتلت وأصابت 190 جنديًا أوكرانيًا ودمرت سبع مركبات مدرعة، بما في ذلك عربة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي في جنوب دونيتسك ومناطق زابوروجيا خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة القتال الشرقية ثلاث هجمات أوكرانية في مناطق بالقرب من مستوطنات نيكولسكوي وأوروزينوي وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

و ألحقت قوة نيران الروسية أضرارا بالجنود الأوكران والمعدات المكدسة للجيش الأوكراني في المناطق القريبة من مستوطنات رابوتينو في منطقة زابوروجيا وأوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي اتجاه زابوروجيا تم تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من المستوطنة مارفوبول.

القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

في يوم واحد.. القوات الروسية تقتل 360 جنديا أوكرانيا في دونيستك

ووفقا للبيان فقد العدو ما يصل إلى 190 فردًا بين قتيل وجريح ودبابتين وسبع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك برادلي IFV، وأربع مركبات آلية، ونظامان للمدفعية M777، ومدفعان من طراز Msta-B ومدافع D-20 و D- 30 مدفع هاوتزر في تلك الاتجاهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح كوناشينكوف "في المناطق القريبة من المستوطنة وقال المتحدث إن ثلاثة من أسلحة المدفعية الصاروخية ومخازن الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني رقم 23 و 65 و 128 لواء هجوم جبلي رقم 128 ".

وقال المتحدث إنه في منطقة مستوطنة زميفكا في منطقة خيرسون تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الاقليمي رقم 126، وبذلك يكون إجمالاً دمرت القوات الروسية ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وسبع سيارات ومدافع هاوتزر من طراز Msta-B في اتجاه خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أفاد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27 في منطقة خيرسون واعترضت ثلاثة صواريخ HIMARS و 14 طائرة بدون طيار خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث إن "قدرات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز Su-27 بالقرب من مستوطنة كامينكا في منطقة خيرسون. وخلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية ، اعترضت ثلاثة صواريخ من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق".

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 14 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق قريبة من مستوطنات نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وجورجيفكا ودميتروفكا ونوفوترويتسكوي وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ولوغوفوي وفيربوفوي في منطقة زابوروجي وساغي وزابارينو وفاسيلييفكا ونيكولايفكا في منطقة خيرسون ، حسبما أفاد الجنرال.

وإجمالاً دمرت القوات المسلحة الروسية 446 طائرة حربية أوكرانية ، و 240 طائرة هليكوبتر قتالية ، و 873 4 مركبة جوية بدون طيار ، و 426 نظام صواريخ أرض - جو ، و 10490 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى ، و 1134 قاذفة صواريخ متعددة ، و 5313 مدفعية ميدانية وقذائف هاون وأفاد كوناشينكوف أن 11385 مركبة آلية عسكرية خاصة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

القوات المسلحة الروسية أوكرانيا دونيتسك القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف لوجانسك كوبيانسك منطقة كراسني ليمان زابوروجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

هل وصل القرش العين السخنة؟|سمكة عملاقة تثير جدلًا في مصر.. إيه الحكاية؟!

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

في يوم واحد.. القوات الروسية تقتل 360 جنديا أوكرانيا في دونيستك

القوات الروسية تصد محاولة هجوم مضاد أوكراني حول باخموت

أوكرانيا: تسجيل 13 اشتباكا مع القوات الروسية في باخموت وليمان خلال 24 ساعة

الصحة الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 1560 منشأة طبية منذ بدء العملية العسكرية

30 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على منطقة بيلجورود الروسية

ترشيحاتنا

في ذكرى 3 يوليو.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمصريين |فيديو

مفاجأة لا يعرفها الكثير.. كيف تحصل على قرض بنكي بدون ضمانات؟

فلسطين تعلن وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عدد الإرهابيين في سيناء عام 2013.. فيديو

35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

لا يمكن نسيانه.. أحمد موسى عن بيان 3 يوليو: يوم إنقاذ الوطن|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ