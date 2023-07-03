الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

أصدرت القوات المسلحة الروسية اليوم الاثنين، بيانا بشأن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا،

وقالت إن القوات الروسية دمرت مركز قيادة أوكرانى فى جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضى خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال ايجور كوناشينكوف، إنه تم تدمير مقر قيادة اللواء 28 الآلي التابع للجيش الأوكراني في منطقة مستوطنة ديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قصفت الطائرات التابعة للجيش الروسي وجنود الجيش، والقوات الصاروخية والمدفعية 82 وحدة مدفعية أوكرانية وجنود وعتاد عسكري في 118 منطقة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية دمرت ما يقرب من 20 جنديًا أوكرانيًا ومدافع هاوتزر من طراز D-30 في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز D-30 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت الطائرات التشغيلية / التكتيكية والجيش والمدفعية التابعة لمجموعة القتال الغربية الروسية أضرارًا بوحدات العدو في المناطق القريبة من مستوطنات أرتيوموفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وكراسنوي بيرفوي وسينكوفكا في منطقة خاركوف.

تدمير مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني

أفاد كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة أوكراني في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: "في منطقة مستوطنة بيشانكا في منطقة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 التابع للجيش الأوكراني".

بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية بتحييد مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من مستوطنة سينكوفكا في منطقة خاركوف، كما تم القضاء على أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا في منطقة كراسني ليمان في اليوم الماضي

وقال المتحدث إن "أكثر من 90 أوكرانيا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين ونظام مدفعي آلي من طراز Gvozdika ومدفع هاوتزر D-30 قد دمروا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأفاد الجنرال أن القوات الروسية صدت خلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع هجمات للعدو وأحبطت نشاط مجموعتين أوكرانيين استطلاعيين في منطقة كراسني ليمان.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في اتجاه دونيتسك، تم صد تسع هجمات للعدو بنجاح من خلال الأعمال النشطة لوحدات من مجموعة القتال الجنوبية بالقرب من مستوطنات زولوتاريوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفوديانوي وبيرفومايسكوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفاد كوناشينكوف أن خسائر العدو في ذلك الاتجاه في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت "260 فردًا أوكرانيًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات بيك آب ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز M109 Paladin أمريكية الصنع ونظام مدفعي بمحرك Gvozdika.

قتل وإصابة المئات من الجنود الأوكران

وأضاف البيان أن القوات الروسية قتلت وأصابت 190 جنديًا أوكرانيًا ودمرت سبع مركبات مدرعة، بما في ذلك عربة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي في جنوب دونيتسك ومناطق زابوروجيا خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة القتال الشرقية ثلاث هجمات أوكرانية في مناطق بالقرب من مستوطنات نيكولسكوي وأوروزينوي وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

و ألحقت قوة نيران الروسية أضرارا بالجنود الأوكران والمعدات المكدسة للجيش الأوكراني في المناطق القريبة من مستوطنات رابوتينو في منطقة زابوروجيا وأوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي اتجاه زابوروجيا تم تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من المستوطنة مارفوبول.

ووفقا للبيان فقد العدو ما يصل إلى 190 فردًا بين قتيل وجريح ودبابتين وسبع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك برادلي IFV، وأربع مركبات آلية، ونظامان للمدفعية M777، ومدفعان من طراز Msta-B ومدافع D-20 و D- 30 مدفع هاوتزر في تلك الاتجاهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح كوناشينكوف "في المناطق القريبة من المستوطنة وقال المتحدث إن ثلاثة من أسلحة المدفعية الصاروخية ومخازن الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني رقم 23 و 65 و 128 لواء هجوم جبلي رقم 128 ".

وقال المتحدث إنه في منطقة مستوطنة زميفكا في منطقة خيرسون تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الاقليمي رقم 126، وبذلك يكون إجمالاً دمرت القوات الروسية ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وسبع سيارات ومدافع هاوتزر من طراز Msta-B في اتجاه خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أفاد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27 في منطقة خيرسون واعترضت ثلاثة صواريخ HIMARS و 14 طائرة بدون طيار خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث إن "قدرات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز Su-27 بالقرب من مستوطنة كامينكا في منطقة خيرسون. وخلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية ، اعترضت ثلاثة صواريخ من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق".

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 14 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق قريبة من مستوطنات نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وجورجيفكا ودميتروفكا ونوفوترويتسكوي وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ولوغوفوي وفيربوفوي في منطقة زابوروجي وساغي وزابارينو وفاسيلييفكا ونيكولايفكا في منطقة خيرسون ، حسبما أفاد الجنرال.

وإجمالاً دمرت القوات المسلحة الروسية 446 طائرة حربية أوكرانية ، و 240 طائرة هليكوبتر قتالية ، و 873 4 مركبة جوية بدون طيار ، و 426 نظام صواريخ أرض - جو ، و 10490 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى ، و 1134 قاذفة صواريخ متعددة ، و 5313 مدفعية ميدانية وقذائف هاون وأفاد كوناشينكوف أن 11385 مركبة آلية عسكرية خاصة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.