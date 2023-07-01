القوات الروسية تصد محاولة هجوم مضاد أوكراني حول باخموت

قال مصدر في قيادة المجموعة الجنوبية الروسية إن الجيش الأوكراني حاول دون جدوى شن هجوم بالقرب من قرية بيركوفكا في منطقة أرتيموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية يوم السبت.

وأضاف المصدر وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية 'القوات المحمولة جوا أوقفت العدو في المنطقة الرمادية .. ونتيجة للمعركة ، تم تدمير أكثر من 200 رتل عسكري أوكراني وخمس دبابات وثماني مركبات قتال مشاة وأكثر من 10 طائرات بدون طيار'.

وتابع المصدر أن الهجوم شارك فيه إجمالاً أكثر من 300 جندي وست دبابات و 10 مركبات قتالية مدرعة.

وتروّج أوكرانيا لهجومها القادم منذ أواخر عام 2022. وكان من المقرر إطلاقه لأول مرة في الربيع ، ثم أعيد جدولته إلى الصيف.

وقالت الحكومة الأوكرانية إن التأجيل كان بسبب نقص الأسلحة ، وكل ذلك في الوقت الذي تدفع فيه المانحين الغربيين إلى توريد أسلحة أثقل بشكل تدريجي ، بما في ذلك الدبابات والطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية شنت هجومًا واسع النطاق في خمسة قطاعات من اتجاه جنوب دونيتسك يوم 4 يونيو لكنها فشلت في تحقيق أهدافها.

ومنذ ذلك الحين ، يحاول الجيش الأوكراني اختراق الخطوط الدفاعية للقوات المسلحة الروسية في منطقتي دونيتسك وزابوروجي ، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وتكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات المدرعة والقوى العاملة.