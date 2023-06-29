30 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على منطقة بيلجورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 30 قذيفة مدفعية على منطقة بيلجورود الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضي بدون وقوع إصابات.

وقال جلادكوف عبر قناته على تليجرام، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مستوطنة تيريزوفكا في منطقة مدينة شيبكينو حيث أطلق العدو نيران مدفعيته، كما تم تسجيل عمليتا إنزال للقوات الأوكرانية.

وأضاف: "لم تسفر الضرابات الأوكرانية عن أى إصابات أو أضرار، كما تم إطلاق 6 قذائف هاون على سيارة شيبكينو كانت تقف في نقطة تفتيش حدودية دون إصابات.

وأشار حاكم منطقة بيلجورود إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف مدفعية على مستوطنة كراسني خوتور في مقاطعة بيلجورودسكي، أنا في منطقة بوريسوفسكي، ألقت القوات الأوكرانية 3 عبوات ناسفة على مشارف لوزوفايا رودكا.