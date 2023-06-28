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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الخسائر الفادحة.. تراجع ملحوظ لنشاط القوات الأوكرانية في لوجانسك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال أندري ماروتشكو، العقيد في القوات الشعبية في لوجانسك، إن القوات الروسية تشهد انخفاضًا في نشاط القوات الأوكرانية في منطقة لوجانسك في منطقة العمليات الخاصة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ماروتشكو، أن المسلحين الأوكرانيين كانوا أقل نشاطًا مؤخرًا على طول خط الاشتباك، ويرجع ذلك إلى الخسائر المنتظمة بين التشكيلات المسلحة الأوكرانية التي استنفدت إمكاناتها الهجومية.

وفي وقت سابق، قال ماروتشكو أن القوات الروسية دمروا قافلة أوكرانية مع أفراد ومعدات بالقرب من كريمينايا وبالقرب من بلدة كريمينايا في جمهورية لوجانسك الشعبية مما أدى إلى تعطيل تناوب العدو.

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وعلى جانب آخر، أعلن متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون في روسيا، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية وجهت ضربة صاروخية من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق الأمريكية على أحياء سكنية في مدينة ليسيتشانسك بـ لوجانسك.

وقال المتحدث: "تم إطلاق عدة صواريخ على ليسيتشانسك، من المفترض أن تكون من نظام هيمارس الأمريكي، وتضررت عدة مبان"، لافتا إلى أنه يجري الآن التحقق من معلومات عن الضحايا.

وأطلقت القوات الأوكرانية ما يقرب من 800 صاروخ هيمارس على أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية في العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 مدنياً.

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