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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات الهجوم المضاد لكييف.. تقدم جديد لـ القوات الأوكرانية بالمحور الجنوبي

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن استعادة السيطرة على 130 كلم مربع في المحور الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد لكييف.

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أنها ويقول الجيش الأوكراني إنه تقدم ما بين 600 متر وألف متر على الجانبين الجنوبي والشمالي حول مدينة باخموت التي سيطرت عليها قوات فاجنر في مايو.

من جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية، أمس الأحد، إن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة للجيش الأوكراني منح القوات الروسية وقتًا لإعداد خط دفاع قوي.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن “التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اوكرانيا، أنها حسنت موقفها التكتيكي في دفاعها ضد روسيا في الجنوب وحققت نجاحا جزئيا في هجومها المضاد في منطقة تافريا.

وقال متحدث باسم القوات الأوكرانية في تافريا: “خلال اليوم الماضي، لم تتغير طبيعة الأعمال العدائية في اتجاه تافريا. نحن نحتفظ بمواقفنا الدفاعية ونتخذ الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات لتحسين الموقف التكتيكي. من ناحية أخرى، حققنا نجاحًا جزئيًا في القيام بأعمال هجومية في الاتجاه المشار إليه … العدو يبذل جهودا كبيرة لوقف تقدمنا ويعاني أيضا من خسائر فادحة في القوة البشرية والأسلحة والمعدات”.

الدفاع الأوكرانية الهجوم المضاد لكييف الجيش الأوكراني الدفاع الأوكراني باخموت

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