بصواريخ أمريكية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على لوجانسك

أعلن متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية وجهت ضربة صاروخية من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق الأمريكية على أحياء سكنية في مدينة ليسيتشانسك بـ لوجانسك.

وقال المتحدث: "تم إطلاق عدة صواريخ على ليسيتشانسك، من المفترض أن تكون من نظام هيمارس الأمريكي، وتضررت عدة مبان"، لافتا إلى أنه يجري الآن التحقق من معلومات عن الضحايا.

وأطلقت القوات الأوكرانية ما يقرب من 800 صاروخ هيمارس على أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية في العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 مدنياً.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد 14 هجوما للقوات الأوكرانية حول باخموت ودونيتسك.

وقال كوناشينكوف:" صدت القوات المسلحة الروسية 10 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية حول باخموت، وأربع هجمات أخرى في مناطق مستوطنات كراسنوجوروفكا وأفدييفكا ومارينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية" .

وأضاف: "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم محاولة العمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسنوليمانسك ويوجنو دونيتسك وزابوريجيا".