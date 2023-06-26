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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة بشأن توقيت زيارة شويجو إلى القوات الروسية بأوكرانيا

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

كشف اثنان من المدونين العسكريين الروس البارزين تفاصيل جديدة عن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى أوكرانيا اليوم الاثنين وتفقد القوات الروسية هناك.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كان شويجو معروفًا بأنه سيزور منطقة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا يوم الجمعة، لافتًا إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم قد تعود إلى هذه الرحلة التي كانت ستحدث قبل تمرد قوات فاجنر الروسية.

ومع ذلك، أشار رئيس مكتب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في موسكو، ماكس سيدون، إلى أن حقيقة نشر الفيديو تهدف بوضوح إلى إرسال إشارة حول حالة شويجو بعد تمرد فاجنر.

وأظهرت المشاهد التي وفرتها وزارة الدفاع الروسية، شويجو ــ الذي كان هدفا لانتقادات لاذعة من قبل قائد فاجنر يفجيني بريجوزين ــ وهو يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية في أوكرانيا ويعقد اجتماعًا مع مسؤولي إحدى الوحدات.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرجي شويجو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات المجموعة الغربية للقوات".

وأضافت أنه في مركز القيادة، استمع شويجو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفجيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات القوات الأوكرانية وأداء الجيش الروسي للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.

كما عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعًا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد أوكرانيا في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".

وشددت الوزارة على أن شويجو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط القوات الأوكرانية وقمعها على الطرق البعيدة لخط التماس.

كما أوصى شويجو ، خلال زيارته التفقدية بإيلاء اهتمام خاص لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة وتهيئة الظروف الملائمة والآمنة لنشر القوات.

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أوكرانيا القوات الروسية شويجو موسكو

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