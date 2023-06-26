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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تجني ثمار هجومها المضاد.. تحرير منطقة جديدة من قبضة القوات الروسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني



أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم، الإثنين، عن مكاسب جديدة أحرزتها القوات الأوكرانية في حربها المضادة، حيث نمكنت من تحرير قرية جديدة من قبضة القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار،  اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية نجحت في تحرير قرية ريفنوبيل من السيطرة الروسية في الجنوب الشرقي.

وأضافت ماليار، في بيان سابق، أن قوات كييف حررت حوالي 130 كيلومترا مربعا (50 ميلًا مربعا) في الجنوب منذ أن بدأت أوكرانيا عملياتها الهجومية قبل عدة أسابيع.

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أنها ويقول الجيش الأوكراني إنه تقدم ما بين 600 متر وألف متر على الجانبين الجنوبي والشمالي حول مدينة باخموت التي سيطرت عليها قوات فاجنر في مايو.

من جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية، أمس الأحد، إن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة للجيش الأوكراني منح القوات الروسية وقتًا لإعداد خط دفاع قوي.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن “التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اوكرانيا، أنها حسنت موقفها التكتيكي في دفاعها ضد روسيا في الجنوب وحققت نجاحا جزئيا في هجومها المضاد في منطقة تافريا.

وقال متحدث باسم القوات الأوكرانية في تافريا: “خلال اليوم الماضي، لم تتغير طبيعة الأعمال العدائية في اتجاه تافريا. نحن نحتفظ بمواقفنا الدفاعية ونتخذ الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات لتحسين الموقف التكتيكي. من ناحية أخرى، حققنا نجاحًا جزئيًا في القيام بأعمال هجومية في الاتجاه المشار إليه … العدو يبذل جهودا كبيرة لوقف تقدمنا ويعاني أيضا من خسائر فادحة في القوة البشرية والأسلحة والمعدات”.

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