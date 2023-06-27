لحظة حصار القوات الأوكرانية في حقل ألغام.. فيديو

أظهر مقطع فيديو مروع التقطته طائرة بدون طيار، القوات الأوكرانية محاصرة في حقل ألغام وسط هجوم مضاد في منطقة زابوريجيا الروسية.

ونشر اللقطات المروعة الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف الذي يعتقد على نطاق واسع أنه مرتبط بالرئيس السابق بيوتر بوروشينكو.

وأظهر الفيديو المروع للغاية هجوما فاشلا من قبل لواء المشاة الآلي 47، وهي وحدة أوكرانية نخبوية تم إنشاؤها العام الماضي وسط الصراع المستمر مع روسيا.

يبدو أن الوحدة مجهزة تجهيزا جيدا بالمعدات والأسلحة التي يوفرها الغرب، مع العديد من مركبات المشاة القتالية الأمريكية الصنع من طراز برادلي التي شوهدت في فيديو الطائرة بدون طيار.

تظهر اللقطات التي نشرها بوتوسوف دبابة يفترض أنها معطلة ومهجورة مع معدات كاسحة ألغام متصلة، بالإضافة إلى العديد من مركبات برادلي.

وتنشر مركبات المشاة القتالية الأمريكية الصنع من طراز برادلي، قنابل الدخان في محاولة واضحة لتوفير غطاء للعديد من الجنود المصابين.

ويبدو أن المقاتلين نزلوا في موقع ملغوم بشدة، حيث فقد العديد من الجنود أطرافهم وأصيبوا بجروح خطيرة أخرى.

وشوهدت مركبات المشاة القتالية الأمريكية الصنع من طراز برادلي، وهي تناور في الميدان في محاولة لالتقاط الجرحى.

يمكن رؤية أحد الجنود وهو يختار بعناية مكانا للنزول أثناء محاولته الوصول إلى رفيق، ويختار المقاتل في النهاية حفرة للقفز إليها، والتي تبين أنها تحتوي على لغم مضاد للأفراد. أدى الانفجار الناتج إلى تفجير إحدى ساقيه فوق الركبة، كما يظهر الفيديو.