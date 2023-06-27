السفارة الروسية لدى مصر: أوكرانيا تهدد بتفجير محطة الطاقة النووية في زابوروجيا

أعلنت السفارة الروسية في مصر ، اليوم الثلاثاء، عن تهديد السلطات الأوكرانية علانية بحدوث كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا والتي تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

وقالت السفارة في بيانها على صفحتها الرسمية فيسبوك إن الأوكرانين يعدون سكانهم لهذا الحدث.

وتعبر السفارة عن أملها في أن تتفهم في مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا ما يقود إليه الأوكرانيون والغرب.

وأفادت السفارة بأن أوكرانيا تخطط لتفجير زابوروجيا محطة للطاقة النووية، على سبيل المثال، عن طريق قصفها المكثف بقاذفات صواريخ HIMARIS الأمريكية المتعددة، أو صواريخ Storm Shadow البريطانية الفرنسية بالطبع بالاتفاق مع واشنطن ولندن وباريس.

وأفادت السفارة بأن النظام في كييف، فشل في هجومه المضاد والذي حظي بتغطية إعلامية جيدة، مضيفة أن القادة الغربين، محبطين من عدم فعالية ضغطهم على روسيا، فيردون تدمير المحطة، كما دمروا محطة نوفا كاخوفسكا للطاقة الكهرومائية.

واتهمت السفارة أوكرانيا في بيانها بأنهم من دمروا المنطقة محطة نوفا كاخوفسكا للطاقة الكهرومائية، مما تسبب في فيضانات هائلة.

وقالت السفارة إنه ومع ذلك، في حالة وجود محطة للطاقة النووية ، لن تعاني بلادنا فحسب، بل ستعاني أيضًا أوكرانيا وأجزاء كثيرة من أوروبا وبقية العالم، أي أن الكارثة تهدد البشرية.

وأوضحت السفارة، أن تفجير الأوكرانيين بتواطؤ غربي في محطة الطاقة النووية في روسيا سيعني هجوم الغرب علي القوات الروسية بمساعدة الأسلحة النووية، وبهذا سيجعل العالم على شفا حرب نووية.