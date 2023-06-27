وزير الخارجية الإسرائيلي: نتنياهو يدرس بجدية زيارة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وجَّه دعوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة كييف.

وأشار في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى أن نتنياهو يفكر في الأمر بجدية، بحسب مصادر شاركت في الاجتماع.

وقال كوهين: "لا يوجد موعد، لكن هناك فرصة جيدة لحدوث ذلك".

وستكون زيارة نتنياهو إلى كييف، بمثابة رسالة دعم مهمة لأوكرانيا من الجانب الإسرائيلي، وستساعد في خفض مستوى انتقادات زيلينسكي، بأن إسرائيل لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقًا لموقع "والا" العبري.

وقبل أيام، قال مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك للصحفي أميشاي شتاين من قناة "كان" الإسرائيلية إن "الوقت قد حان لزيارة نتنياهو لأوكرانيا لدعمنا".

وردًّا على ذلك، صرح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن قبول دعوة زيلينسكي.

وكانت السفارة الأوكرانية في إسرائيل، أصدرت أخيرًا بيانًا شديد اللهجة ضد موقف الحكومة الإسرائيلية من الحرب الروسية الأوكرانية، وحقيقة أن "إسرائيل لا تساعد أوكرانيا بما فيه الكفاية".

في غضون ذلك، تم استدعاء سفير أوكرانيا في إسرائيل، يفغيني كورنيشيوك، أمس الثلاثاء، لإجراء محادثة توضيحية ستجرى في الـ 3 من يوليو في وزارة الخارجية، بعد تصريحاته المتكررة ضد السياسات الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة أن "حكومة إسرائيل مستمرة في العمل وتعزيز التعاون على النحو المتفق عليه بين الدولتين، وأن سلوك السفير غير مجد".