طارق السيد: معتمد جمال تفوق على فيريرا في كل شيء

اشاد طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، بمعتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عقب الفوز على المصري.



وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: خسارة الزمالك من انبي كانت في وقت صعب ولكن لولا الخسارة من انبي كان الزمالك سيتوج بالدوري.

وأضاف: مازالت الفرص متساوية بين الاهلي والزمالك وبيراميدز في حصد لقب الدوري.



وتابع: الزمالك يصنع المستحيل والزمالك بدون مدير فني منذ بداية الموسم.



وواصل: ومعتمد جمال عامل حالة عظيمة مع الزمالك ولاعبي الفريق وفيريرا مدرس ألعاب والتعاقد معه كان غلط كبير من مجلس الادارة ومعتمد جمال تفوق عليه في كل شئ.