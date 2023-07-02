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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

القوات الروسية
القوات الروسية

قال الكسندر سافتشوك، المتحدث باسم المجموعة القتالية بتلجروب التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية صدت هجومًا أوكرانيا في منطقة كراسني ليمان.

وأوضح سافتشوك: "حاولت القوات الأوكرانية الهجوم على مواقع القوات الروسية في منطقة كراسني ليمان، ونتيجة لعمل وحدات المدفعية وأطقم طيران الجيش، تراجع العدو مع تكبد خسائر فادحة في المركبات القتالية والجنود".

وأضاف سافتشوك، أن الهجوم نفذه اللواءان الآليان 21 و63 التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية التابعة للمجموعة القتالية شنت غارات جوية على 10 مناطق تمركز فيها القوات الأوكرانية وضربت معقلين للعدو. 

وتابع: "تم القضاء على مدفع هاوتزر الأوكراني من طراز Msta-N 152mm و3 مواقع لقذائف الهاون في نيران بطارية مضادة".

وأشار إلى أن نظام الدفاع الجوي من طراز ستريلا -10 الروسي اسقط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من مستوطنة جوليكوفو.

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