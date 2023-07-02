قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية قتلت ما يصل إلى 360 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأوضح كوناشينكوف في بيان لـ وزارة الدفاع الروسية: "تم قتل ما يصل إلى 360 جنديًا أوكرانيا، وتدمير 6 دبابات، و8 مركبات قتال مشاة، و5 مركبات، ومدفع قطره M119 أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 150 خدمة في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيا في يوم واحد.

وتابع: "خسائر العدو في هذه المناطق خلال اليوم بلغت 150 قتيلا وجرحا من العسكريين الأوكرانيين ودبابة ومركبتين قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين و3 مركبات بالإضافة إلى هاوتزر FH70".

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية أوقفت أنشطة مجموعة التخريب في منطقة قرية كوزمينو في جمهورية لوجانسك الشعبية، حيث تم قتل ما يصل إلى 95 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه كراسني ليمان في يوم واحد.

وأضاف البيان: "تم قطع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة كوزمينو بجمهورية لوجانسك الشعبية، كما تم قتل ما يصل إلى 95 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وعربة قتالية مصفحة ومركبة قتالية.

ولفت البيان إلى أن الشاحنة الصغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز دي -30 دمرت في يوم واحد.