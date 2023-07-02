روسيا تحبط أنشطة تخريبية أوكرانية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، إحباط أنشطة مجموعتي تخريب أوكرانية في منطقة فريميفسكي في دونيتسك.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فخلال الـ24 ساعة الماضية صدت القوات الروسية جميع المحاولات الهجومية للقوات الأوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

وفي محور كوبيانسك، تم صد هجومين لأوكرانيا في لوجانسك، كما استهدفت وحدات الألوية الميكانيكية 14 و 37 في لوغانسك وخاركوف، وإحباط أنشطة مجموعة تخريب أوكرانية في لوغانسك، وجراء العمليات تمت تصفية 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما تم تدمير مستودعين ذخيرة لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من كيسلوفكا.

وفي محور خيرسون تم استهداف وضرب وحدات حاولت التوغل في جزيرة أنتونوفسكي في منطقة جسر أنتونوفسكي، وتم تحييد ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر M777 أمريكية.