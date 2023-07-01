أوكرانيا: تسجيل 13 اشتباكا مع القوات الروسية في باخموت وليمان خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي شيرياتي، إن عناصر الجيش الأوكراني اشتبكت مع قوات الجيش الروسي 10 مرات في اتجاه منطقة باخموت مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي روسي.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن شيرياتي قوله "إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية أيضا في اتجاه ليمان-كوبيسانك 3 مرات مما أسفر عن مقتل 22 من القوات الروسية".

وأضاف "أنه خلال هذا اليوم وحده أطلق الروس علينا 445 مرة من قصف مدفعي وعدة صواريخ باتجاه باخموت، ونفذ غارتين جويتين".

ووفقا لشيرياتي، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية قاذفتي صواريخ من نوع جراد ونظام صواريخ مضادا للدبابات وعربة دورية استطلاع قتالية ومركز مراقبة قيادة و3 مستودعات للذخيرة.