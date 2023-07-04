أخبار الحوادث.. رضيعة ملقاة في الشارع تكشف علاقة محرمة.. قائد الفعل الفاضح في قبضة الأمن.. الفرح تحول لمأتم في البحيرة

نشر قسم الحوادث بصدي البلد عدد من الاخبار الهامة من بينها

رضيعة ملقاه في الشارع تكشف علاقة محرمة بين شاب وفتاة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان رضيعة في أحد شوارع منطقة الساحل في القاهرة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العثور على جثمان رضيعة حديثة الولادة ملفوف في قطعة قماش، وتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، حيث تبين ظهور فتاة ألقت بالرضيعة وفرت هاربة.

وبمراجعة الكاميرات وإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تبين أن الفتاة طالبة بالغة من العمر 17 عاما، نشبت بينها وبين شاب علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها في طفل سفاح، وقامت بإجهاضه في الشهر السابع.

https://www.elbalad.news/5831470

القبض علي قائد دراجة الفعل الفاضح بالطريق العام

رصدت الأجهزة الامنية منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق حال قيادته للدراجة ، مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر .

https://www.elbalad.news/5831360

الفرح تحول لمأتم.. مصرع ٦ اشخاص بينهم ٤ اطفال من اسرة واحدة في الدلنجات بحيرة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية براقة حامد بمركز الدلنجات، عقب نبأ مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي، أثناء التوجه لمدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

https://www.elbalad.news/5831317

احالة مدرب لياقة وطالب خطفا فتاة وهتكا عرضها إلى الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مدرب لياقة بدنية وطالب الي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف فتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية وسرقة أموالها واستمعت النيابة إلى اقوال مجرى التحريات

https://www.elbalad.news/5831207