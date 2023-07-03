الفرح تحول لمأتم| القصة الكاملة لمصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية براقة حامد بمركز الدلنجات، عقب نبأ مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي، أثناء التوجه لمدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

حيث شيع المئات من أهالي قرية الدلنجات بمحافظة البحيرة، جثامين 6 من أسرة واحدة ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، كانوا في طريقهم لمدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل عند الكيلو 105، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إتجاه الإسكندرية، مما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

المتوفون في الحادث هم كل من:- محمد رمضان عطية، 35 عاما عسرانة عطية عمر، 45 عاما، حمادة عيد عطية، 13 عاما، أحمد جابر عطية، 10سنوات، منة عيد عطية، 9 سنوات، أنس سعد عطية، 4 سنوات، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت التصريح بدفن الضحايا بمعرفة ذويهم.

بينما أصيب 5 أشخاص هم كل من:- عبدالرحمن إبراهيم سليم، 20 عاما، رحاب جمعة سلطان، 45 عاما، عيد عطية عمر، 37 عاما، دينار مضان عطية، 17 عاما، جابر عطية عمر، 36 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.