عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفرح تحول لمأتم| القصة الكاملة لمصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة

مصرع 6 أشخاص بالبحيرة
مصرع 6 أشخاص بالبحيرة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية براقة حامد بمركز الدلنجات، عقب نبأ مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي، أثناء التوجه لمدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

txt

6 من أسرة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

txt

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

حيث شيع المئات من أهالي قرية الدلنجات بمحافظة البحيرة، جثامين 6 من أسرة واحدة ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، كانوا في طريقهم لمدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

 

قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل عند الكيلو 105، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إتجاه الإسكندرية، مما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

 

المتوفون في الحادث هم كل من:- محمد رمضان عطية، 35 عاما عسرانة عطية عمر، 45 عاما، حمادة عيد عطية، 13 عاما، أحمد جابر عطية، 10سنوات، منة عيد عطية، 9 سنوات، أنس سعد عطية، 4 سنوات، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت التصريح بدفن الضحايا بمعرفة ذويهم.

 

بينما أصيب 5 أشخاص هم كل من:- عبدالرحمن إبراهيم سليم، 20 عاما، رحاب جمعة سلطان، 45 عاما، عيد عطية عمر، 37 عاما، دينار مضان عطية، 17 عاما، جابر عطية عمر، 36 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حادث انقلاب سيارة حضور حفل زفاف حادث انقلاب سيارة نصف نقل وقوع حادث انقلاب سيارة مصرع 6 أشخاص القصة الكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

فنلندا تتخذ أولي الخطوات استعدادا لـ الحرب ضد روسيا

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

بأقل سعر "زيرو" .. اشتري هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

حكم تعليم مناسك العمرة على مجسم للكعبة .. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ