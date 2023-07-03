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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

حادث انقلاب بالبحيرة
حادث انقلاب بالبحيرة

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في الحال، بينما أصيبت 5 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الاثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثامين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون  التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مع نفسها عند الكيلو 105، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، مما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

وأسفر الحادث عن إصابة: عبدالرحمن.ا.س، 20 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، رحاب.ج.س، 45 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عيد.ع.ع، 37 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، دينا.ر.ع، 17 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، جابر.ع.ع، 36 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

بينما توفى 6 أشخاص من أسرة واحدة وهم: محمد.ر.ع، 35 عاما، عسرانة.ع.ع، 45 عاما، حمادة.ع.ع، 13 عاما، أحمد.ج.ع، 10 سنوات، منة.ع.ع، 9 سنوات، انس.س.ع، 4  سنوات، وجميعهم مقيمون مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسباب وملابساتها.

 

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