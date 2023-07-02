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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 13 شخصًا في تصادم ميكروباص وملاكي بصحراوي البحيرة

إصابة ١٣ شخص فى حادث
إصابة ١٣ شخص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 13 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص مع سيارةملاكي بالطريق الصحراوي في نطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصيلتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباصوسيارة ملاكي عند الكيلو 182 اتجاه الإسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتمنقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

والمصابون هم: هشام ش.ع، 38 عاما، مقيم الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إيمان.ح.م 38 عاما، مقيمة الجيزة،مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مروة.ع.ب، 38 عاما، مقيمة القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ديفيد.م.ج، 13 عاما، مقيم القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جاستن.م.ج، 10 سنوات، مقيم القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقةبالجسم، باسم.ط.م، 19 عاما، مقيم القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة مديرية امن البحيرة وقوع حادث تصادم وادي النطرون ميكروباص وملاكى مستشفى وادي النطرون

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