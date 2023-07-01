ضبط مخبز لتجميعه 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق والمصانع الغير مرخصة خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر وتحت اشراف مفتاح عبداللطيف مديرعام التجارة الداخلية وا/ سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن :

بمركز كوم حمادة تم ضبط مخبز قام بتجميع 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة و3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة و3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى .

كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 10 محلات سوبر ماركت لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين