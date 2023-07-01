ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالبحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة ( التفتيش الصيدلي) والوحدة المحلية لمركز ومدنية وادي النطرون وجهاز مدينة النوبارية بحملات مكبرة علي عدد 19 من الصيدليات العامة بوادي النطرون والنوبارية.

و أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر مزاولة لصيدليات يزاول العمل بها أشخاص لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة.

وتمكنت الحملات من ضبط 1100 قرص وأمبولات وبخاخات ما بين منتهية الصلاحيه وأدوية تابعة لهيئة الشراء الموحد وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري و ضبط 40 قرص وأمبولات تتبع الجدول الثانى للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون فواتير دالة على مصدرها.

وتم التحفظ على المضبوطات والأدوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وقد تم التشديد علي ضرورة استمرار تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظه لضبط المخالفين مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.