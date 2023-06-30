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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد سيف: ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر

صدى البلد

أكد محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ثورة 30يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر.

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة فى ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية فى كافة المجالات والقطاعات.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هذه الثورة هي بمثابة ميلاد جديد للجمهورية الجديدة، حيث أنه على مدار 10 سنوات، كنا شاهدين على إنجازات ضخمة تحققت على أرض الواقع، وكانت هذه السنوات العشرة بمثابة تغيير لمصر في كل مناحي الحياة والمجالات.

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وأشار محمد سيف، إلي أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح مسار ملف برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والفقراء وتحسين مستوى معيشتهم  بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية، التي ساعدت الملايين من الأسر المصرية.

30 يونيو عضو التحالف الوطني 30يونيو التحالف الوطني للعمل الأهلي

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