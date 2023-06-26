صحة البحيرة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة وغلق 13 خلال أسبوع

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة من خلال فريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني بالمرور علي 145 منشأه طبية خاصة خلال الأسبوع الماضى

أسفر المرور عن اصدار 13 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص و مخالفة اشتراطات ترخيص ، كما بلغ عدد المنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها 35 ، و تم توجيه 36 انذار بالمخالفات لتلافى السلبيات، وتصويب أوضاع 36 منشأة ، بالإضافة لانذار 15 منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص ، و30 منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى ، وتوجيه انذار لأحد المنشآت لوجود عماله غير مؤهله .

وأضاف وكيل الوزارة انه تم ترخيص عدد 2 عيادة خاصة وعيادة تخصصية ، وعيادة أسنان ، وتجديد ترخيص لعدد 3 منشآت، وكذا فحص 3 شكاوى واجراء 12 معاينة.