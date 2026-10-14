قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: الحكمة تقتضي احتواء أزمة التوأم والصحفيين بالحوار
رقم قياسي .. إيران تهاجم 6 ناقلات نفط في يوم واحد
فين الدليل .. عادل عبد الرحمن يُدافع عن الحكام الأجانب: لماذا يُجاملون الأهلي؟
أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع
أحمد صالح يثير الجدل بتصريحات نارية عن تحكيم الزمالك واتحاد الكرة
كيف أعرف أن الله قد تاب عليّ؟ .. علي جمعة يوضح
بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
سفيرة مصر في رواندا: الجالية المصرية حريصة على مساندة الزمالك أمام الجيش الرواندي
ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا فقد نفد صبرنا عليها.. وسنتخذ قرار قريبًا جدًا
«أبو زهرة»: لن نسمح بزعزعة استقرار منتخب مصر.. وصلاح وحسام حسن ركيزتان أساسيتان
أشرف داري في صدارة خيارات دفاع الأهلي .. ووائل جمعة يدعمه بقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | مبادرة لرصد الطيور.. وورش عمل لوحدات السكان.. وتكافؤ الفرص ورصف للطرق بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يشيد بمبادرة ريادة بإرادة لدمج المكفوفين في الأنشطة البيئية
 

نظّمت مبادرة " ريادة بإرادة " بالتعاون مع مبادرة " Aswan Birdwatching" فعالية بيئية وإنسانية متميزة لرصد الطيور المهاجرة والمقيمة عن طريق الإستماع إلى أصواتها، والتأمل فى الطبيعة ، تزامناً مع فعاليات شهر التوعية بالطيور المهاجرة وإقتراب اليوم العالمى " للعصا البيضاء " الموافق 15 أكتوبر.

ويأتى ذلك تحت مظلة المبادرة الرائدة " أسوان بشبابها أجمل " ، وبرعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

لليوم الثاني.. محافظ أسوان يتابع استكمال ورشة «حوكمة إدارة البرنامج السكانى بالمحليات»
 

قدم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، شكره وتقديره للجهود التى تبذلها وزارة التنمية المحلية والبيئة، بقيادة الدكتورة منال عوض، والدور المحورى الذى تقدمه الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل بهدف خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030).

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية، وتنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

جهود متنوعة 

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمواصلة الجهود الرامية إلى نشر الوعى المجتمعى، وتنمية القدرات البشرية، ودعم المرأة، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وذلك ضمن خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بقيادة سهير مكى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

محافظ أسوان يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بتكلفة 110 ملايين جنيه
 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهود مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى فى إستكمال تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2026/2027، بإجمالى أطوال تصل إلى 23 كم ، وبتكلفة إجمالية تبلغ 110 مليون و950 ألف جنيه، وذلك لرصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف المناطق ، فى إطار حرص المحافظة على تحسين شبكة الطرق الداخلية ، ورفع كفاءة المحاور والشوارع ، وتيسير حركة المواطنين والمركبات ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى .

إستكمال أعمال رصف الطرق ورفع الكفاءة بمركز ومدينة إدفو

وفي هذا السياق، شملت الأعمال الجارية بنطاق مركز ومدينة إدفو رصف طريق الغنيمية – الحاجر بطول 1.5 كم، إلى جانب رصف شارعي السيدة زينب والسنطي ببلاطات الإنترلوك ، فضلًا عن إحلال طبقة الأساس بشارع 23 يوليو، بما يسهم فى تحسين حالة الطرق وتيسير حركة الانتقال داخل المناطق المستهدفة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

عبد الله السعيد

الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

ترشيحاتنا

أبناء دفعة كلية الشرطة خريجي عام 1990

دفعة 1990 بكلية الشرطة تحتفي بأربعة عقود من الذكريات.. لقاء يُجدّد عهود الوفاء والزمالة ومحبة الوطن

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

انهيار والدة شهيد لقمة العيش

ابني الوحيد.. والدة محمد لطفي شهيد لقمة العيش بالسودان: نفسي يرجع وأدفنه

بالصور

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بالصلصة .. سر التماسك ومنع تفككها أثناء القلي

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد