أخبار أسوان | مبادرة لرصد الطيور.. وورش عمل لوحدات السكان.. وتكافؤ الفرص ورصف للطرق بإدفو

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يشيد بمبادرة ريادة بإرادة لدمج المكفوفين في الأنشطة البيئية



نظّمت مبادرة " ريادة بإرادة " بالتعاون مع مبادرة " Aswan Birdwatching" فعالية بيئية وإنسانية متميزة لرصد الطيور المهاجرة والمقيمة عن طريق الإستماع إلى أصواتها، والتأمل فى الطبيعة ، تزامناً مع فعاليات شهر التوعية بالطيور المهاجرة وإقتراب اليوم العالمى " للعصا البيضاء " الموافق 15 أكتوبر.

ويأتى ذلك تحت مظلة المبادرة الرائدة " أسوان بشبابها أجمل " ، وبرعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

لليوم الثاني.. محافظ أسوان يتابع استكمال ورشة «حوكمة إدارة البرنامج السكانى بالمحليات»



قدم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، شكره وتقديره للجهود التى تبذلها وزارة التنمية المحلية والبيئة، بقيادة الدكتورة منال عوض، والدور المحورى الذى تقدمه الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل بهدف خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030).

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية، وتنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمواصلة الجهود الرامية إلى نشر الوعى المجتمعى، وتنمية القدرات البشرية، ودعم المرأة، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وذلك ضمن خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بقيادة سهير مكى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

محافظ أسوان يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بتكلفة 110 ملايين جنيه



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهود مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى فى إستكمال تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2026/2027، بإجمالى أطوال تصل إلى 23 كم ، وبتكلفة إجمالية تبلغ 110 مليون و950 ألف جنيه، وذلك لرصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف المناطق ، فى إطار حرص المحافظة على تحسين شبكة الطرق الداخلية ، ورفع كفاءة المحاور والشوارع ، وتيسير حركة المواطنين والمركبات ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى .

إستكمال أعمال رصف الطرق ورفع الكفاءة بمركز ومدينة إدفو

وفي هذا السياق، شملت الأعمال الجارية بنطاق مركز ومدينة إدفو رصف طريق الغنيمية – الحاجر بطول 1.5 كم، إلى جانب رصف شارعي السيدة زينب والسنطي ببلاطات الإنترلوك ، فضلًا عن إحلال طبقة الأساس بشارع 23 يوليو، بما يسهم فى تحسين حالة الطرق وتيسير حركة الانتقال داخل المناطق المستهدفة.