محافظ أسوان يشيد بمبادرة ريادة بإرادة لدمج المكفوفين في الأنشطة البيئية

نظمت مبادرة " ريادة بإرادة " بالتعاون مع مبادرة " Aswan Birdwatching" فعالية بيئية وإنسانية متميزة لرصد الطيور المهاجرة والمقيمة عن طريق الإستماع إلى أصواتها، والتأمل فى الطبيعة ، تزامناً مع فعاليات شهر التوعية بالطيور المهاجرة وإقتراب اليوم العالمى " للعصا البيضاء " الموافق 15 أكتوبر.

ويأتى ذلك تحت مظلة المبادرة الرائدة " أسوان بشبابها أجمل " ، وبرعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

تجربة بيئية مبتكرة تتيح للمكفوفين استكشاف الطبيعة بحاسة السمع

وجاءت الفعالية فى تجربة فريدة أتاحت للمشاركين من المكفوفين إستكشاف عالم الطيور والتعرف على أصواتها، بما يعزز دمجهم فى الأنشطة البيئية، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتفاعل مع الطبيعة، انطلاقًا من قدراتهم الحسية وإمكاناتهم المتميزة.

وشهدت الفعالية رصد مجموعة متنوعة من الطيور المهاجرة والمقيمة، من بينها الكروان والنورس والوروار وأبو الفصاد وأبو كارفته والفرخة السلطانية وعصفور الفراولة، إلى جانب البلشون الرمادى والبلشون الأبيض الكبير والغاق " غراب البحر " وفرخة الماء والحداية السوداء ، فى أجواء جمعت بين الإستمتاع بأصوات الطبيعة والتوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى .

تعاون مجتمعى لدعم وتمكين ذوى الإعاقة

ونُظمت الفعالية بمشاركة أعضاء مبادرة " ريادة بإرادة " ، بالتعاون مع إسماعيل خليفة مؤسس مبادرة " Aswan Birdwatching " ، وبمشاركة طلاب كلية الدراسات الإسلامية بنين من المكفوفين ، إلى جانب الشيخ أحمد خميس إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسوان ، وخالد جهلان المعلم بمديرية التربية والتعليم ، وعدد من طلاب مدرسة النور للمكفوفين وخريجى جامعة أسوان .

ومن جانبها، أعربت سلمى الأنصارى ، المنسق العام لمبادرة " ريادة بإرادة " ، عن تقديرها لدعم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للمبادرة ، وبمتابعة من ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، مثمنةً التعاون مع مبادرة " Aswan Birdwatching" ، ومشاركة المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية، بما يسهم فى إتاحة تجارب نوعية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.

أسوان تدعم المبادرات البيئية والإنسانية

تعكس هذه الفعالية أهمية التكامل بين المبادرات المجتمعية والجهود البيئية والإنسانية فى نشر الوعى بأهمية حماية الطيور والحفاظ على الطبيعة ، بالتوازى مع دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة والإستمتاع بالأنشطة المختلفة بما يعزز مكانة أسوان كوجهة تجمع بين التنوع البيئى والثراء الثقافى والعمل المجتمعى.