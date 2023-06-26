إزالة 464 حالة إشغال طريق في 4 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 464 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 149 حالة بدمنهور و 165برشيد، 80 حاله بالدلنجات، 70 حالة بأبوحمص .

وشددت نائب محافظ البحيرة على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة إستمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين ولتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع الأحياء، والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون.