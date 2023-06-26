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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع راعي أغنام غرقاً داخل بيارة بالبحيرة

مصرع راعي أغنام في
مصرع راعي أغنام في البحيرة

لقى راعي أغنام مصرعه إثر غرقه داخل بيارة بقرية كوم أمبو بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب بالبحيرة

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مصرع عامل إثر سقوطه من سطح منزله في البحيرة

مصرع راعي أغنام في البحيرة 

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة راعى أغنام إثر سقوطه داخل بيارة بقرية كوم أمبو بنطاق دائرة شرطة المركز.

تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى" إسلام محمد سلمي"،  25 سنة، مقيم بلقاس بمحافظة الدقهلية.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة راعى أغنام مدير أمن البحيرة مصرع عامل محافظة البحيرة وفاه شاب

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