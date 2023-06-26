مصرع عامل إثر سقوطه من سطح منزله في البحيرة

لقى عامل مصرعه في العقد الخامس من عمره، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بقرية خربتا التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر المحضر اللازم.

مصرع عامل في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة عامل جراء سقوطه من أعلى منزله بقرية خربتا التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة عامل يدعى" محمد عوض شحاته زغلول"، 55 سنة، مقيم خربتا، وتم ايداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حماده تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق في الحادث