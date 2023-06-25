انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" لتقديم خدمات علاجية مجانية بالبحيرة

أشار هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انه تم إعادة تدريب فرق المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج بعدد 235 وحدة ، على مستوى 16 إدارة صحيه لتقديم كافة الخدمات الطبية طوال فترة المبادرة الرئاسية" 100 يوم صحة"موضحا انه تم اليوم تدشين المبادرة من أمام مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزارء ووزير الصحة والسكان لتشمل جميع المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" انطلقت اليوم حملة "100 يوم صحة " بجميع محافظات الجمهورية وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وتعد واحده من العديد من المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخدمة المواطنين والإهتمام بصحتهم وتوفير حياة كريمة لهم.



وقد أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل، و تجهيز الأطقم الطبية المشاركة في الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.



كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن هدف مبادرة 100 يوم صحه التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية و الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات (دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطائية بمحافظات المرحلة الأولى وكذلك خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة و توجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.



وقد وجهت نهال بلبع بتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة، والتنسيق التام بين جميع الإدارات المعنية ومع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المراكز وذلك طوال فترة عمل الحملة لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مشيره الي أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تأتي إستكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.