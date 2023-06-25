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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة وممثل وزارة التخطيط يتفقدان مشروع إنشاء محطة معالجة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

واصلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورأحمد كمالى  نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لهما جولتهم اليوم بمركز ومدينة بدر.

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حيث قاما بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بـدر بطاقـة  10 ألاف م3/ يوم بتكلفة تقديرية 207 مليون جنية وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أسامة داود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

ويتكون المشروع من (السور - أحواض التجفيف - أحواض SBR - حوض تلامس الكلور - المدخل والمصافي ـ مبنى الكلور - خزان تركيز الحمأه ـ مبنى نوافخ الهواء - المبنى الإداري والمعمل ـ المحولات - المولدات ـ المرشحات ـ المخزن والورشة الموقع العام ـ خط السيب النهائي).

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية المشروع والذى يخدم 150 ألف نسمة بمدينة بدر وقرية عمر مكرم، وتم نهو المشروع بنسبة تنفيذ 99 % للأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية وجارى التشغيل التجريبي.

كما قامت نائب محافظ البحيرة ونائب وزير التخطيط بتفقد محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار  بتكلفة تقديرية 150 مليون جنية ويتكون المشروع من 2  محطة رفع (محطة رئيسية + محطه فرعية) وعدد 3 خط طرد أقطار 630 مم و450 مم بإجمالي أطوال 4.5 كم وشبكات انحدار أقطار من 800 مم حتى 200 مم بإجمالي اطوال 60 كم.

وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 90 % لمحطة الرفع الرئيسية و99 % لمحطة الرفع الفرعية ونسبة 98 % لخط الطرد الرئيسي قطر 630 مم ونسبة 90 % لخط الطرد الفرعي قطر 450 مم.

وبالنسبة لشبكات الانحدار بطول 10 كم فقد تم نهو خطوط الانحدار الرئيسية، وجاري العمل بباقي الشبكات بنسبة 50 %.

هذا وتؤكد  نهال بلبع، أن ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية وتنموية فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فاق بكثير ما كان يتطلب تحقيقه عقوداً كاملة من السنين بسواعد المصريين وقوة إرادتهم التى تسعى للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل مشرق وواعد لأبنائنا.

مشيرة إلى أن قطاع مياة الشرب والصرف الصحي شهد تطوراً كبيراً إتساقاً مع توجه الدولة لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية نظراً لما يمثله من أولوية ملحة، وهو ما ظهر جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي.

وخلال الجولة تم التأكيد علي تكثيف الأعمال والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو الأعمال المتبقية والإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية لسير الأعمال بشكل منتظم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.

حضر الجولة هشام بربر مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع والنائب طلبة النحال عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

البحيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السكرتير العام للمحافظ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات قومية

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