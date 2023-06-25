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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 602 إشغال طريق خلال حملات في 3 مراكز بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستمرار  تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين ولتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع الأحياء،  والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون.

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ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 602 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك  عبارة عن 429 حالة بدمنهور و 113برشيد، 60 حاله بأبوحمص.

وشددت نائب محافظ البحيرة على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة ازالة الاشغالات حملات مكبرة لرفع الإشغالات مراكز المحافظة نائب محافظ البحيرة

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