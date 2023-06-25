إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام الطريق الدولي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي بنطاق دائرة شرطة مركز رشيد مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقين، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل " أحمد صابر التابعي، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وائل السيد عويضة، 40 سنة، أحمد شاكر العابد، 36 سنة، مصاب بكدمات وكسر في الساق اليمنى، محمد شاكر العابد، 36 سنة، مصاب بكسر في الحوض، جميعهم مقيمون محافظة دمياط.

ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة