البحيرة .. مراكز الشباب تشهد احتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة إبراهيم خضر مدير المديرية بجميع اداراتها الفرعية اليوم السبت الموافق 24 يونيو فاعليات واحتفالات تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية على مدار اليوم، وايضا احتفالات فنية وتشغيل أغاني وطنية بجميع مراكز الشباب.

كما يتم عقد ندوات وورش عمل عن ثورة 30 يونيو، يحاضرفيها متخصصين في العمل السياسي والعسكري بمراكز الشباب.

و شهدت ادارة شباب شبراخيت بمركز شباب (محلة بشر) الاحتفال اليوم بحضور عدد 600 عضو من أعضاء مراكز الشباب.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ان ثورة 30 يونيو تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز المنح والتحديات، التي تغلب عليها بوحدته واصطفافه الوطني، وانحياز قواته المسلحة لمطالب الشعب، وبما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، كما انها تؤكد على وعي أبناء الوطن وتعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم فى خلق مستقبل أفضل.