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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

مديرية التربية و
مديرية التربية و التعليم

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم لتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

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وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تكون أيام الامتحانات على النحو التالي :

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاربعاء 19 يوليو.

- وتبدأ امتحانات الدور الثانى  للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاربعاء 19 يوليو.

-الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم السبت 15يوليو وحتى الاربعاء  19 يوليو.

امتحانات الدور الثانى للصفين الاول والثانى الثانوى للمكفوفين – من الاحد 16 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى العام  من الاحد 16 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى الفنى من السبت 15 يوليو وحتى الاثنين 24 يوليو.

- وتجري امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل للتعليم الفنى نظام 5 سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوي الفني" يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاثنين الموافق 24 يوليو

- وتجرى امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- امتحانات الدور الثانى للصف الثالث الإعدادي العام من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- الصف الثالث الإعدادي "المهني"، من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

وتم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.
 

البحيرة التربية والتعليم الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الدور الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي مواعيد امتحانات الدور الثاني نائب محافظ البحيرة وزارة التربية والتعليم

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